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Ольга Серябкина о решении уйти из лейбла Фадеева: "Врать не буду, это был Максим"

Новости. Общество
19:40, 24 Мая 2020
фото: instagram.com/serebro_official
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В прошлом году певица неожиданно заявила об уходе от Максима Фадеева, а после продюсер и вовсе распустил команду собственного лейбла Malfa.

Как пишет "СтарХит", уход Ольги Серябкиной из лейбла для всех стал неожиданностью. Многие считали, что Фадеев легко распрощается со всеми артистами, но только не со своей любимицей MOLLY. Между продюсером и артисткой давние дружеские отношения, певица даже признавалась, что основатель MALFA заменил ей отца.

Впрочем, сегодня она рассказала, что первым разорвать контракт предложил именно композитор. "Врать не буду, это был Максим, — призналась певица в шоу "Вечерний Ургант". — Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением".

Напомним, что 35-летняя экс-солистка группы Serebro решила отказаться от псевдонима MOLLY в пользу настоящего имени еще в феврале. Однако звезда сокрушается, что не успела развернуть активную деятельность в статусе свободного артиста. Реализацию новых идей затормозила пандемия коронавируса. Сейчас Серябкина поддерживает самоизоляцию на даче, изредка посещая столицу, чтобы урегулировать рабочие процессы.

К слову, прекращение сотрудничества с Фадеевым артистка переживала болезненно. Ольга начала работать в Serebro совсем юной девушкой в 2006 году и оставалась в составе трио вплоть до 2019-го. При этом звезда отметила, что за ее решением нет ничего скандального.

"Этого нет и не может быть никогда, потому что я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня — такой, какая я сейчас", — делилась она.

Расставание не только прошло мирно, но и обернулось для певицы хорошим подарком. "Максим мне все оставил, включая песни, которые я пела в период работы с ним. Я ему за это очень благодарна", — говорила Ольга.

А свое желание выступать под настоящим именем объяснила так: "Вы всегда видели меня настоящую. С самого первого моего дня на сцене. Даже за псевдонимами... Они никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали. Поэтому отныне я хочу стереть все грани и быть собой на все сто процентов. Где бы я ни находилась — дома, на сцене, в студии, я — это я. OLGA SERYABKINA", — писала артистка в личном блоге.

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