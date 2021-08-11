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Ольга Шмаеник приняла участие в рабочем совещании по вопросам транспортного сообщения в Пряжинском районе

Новости. Общество
12:40, 12 Августа 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Первый заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник приняла участие в выездном рабочем совещании в поселке Пряжа по вопросам транспортного сообщения.

Также в совещании приняли участие заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Юлия Мизинкова, глава Пряжинского района Оксана Гаврош и представители общественности.

В частности, совещание было посвящено запуску нового автобусного маршрута, соединяющего населенные пункты Пряжинского района. Ранее жителям Эссойлы, Крошнозеро и других деревень для того, чтобы попасть в районный центр, приходилось пользоваться услугами такси, частным транспортом или ездить через Петрозаводск. Теперь появился прямой маршрут.



«Создание нового маршрута глава республики Артур Парфенчиков и парламент Карелии держали на постоянном контроле. Я сама поехала в первый рейс, чтобы оценить удобство маршрута и транспорта. Автобус пришел по времени, терминал работал, автобус чистый, новый. В ближайшее время на остановках и информационных щитах по всему маршруту будет размещено расписание нового рейсового автобуса. Будем смотреть, удобно ли такое расписание жителям», — прокомментировала Ольга Шмаеник.



Как отмечает Юлия Мизинкова, маршрут даст возможность жителям района приезжать в поселок Пряжа в аптеку, магазин, посещать больницу и другие учреждения, и возвращаться обратно домой прямым рейсом. Поездки с этого дня будут еженедельными, по средам 2 раза в день», — отметила заместитель министра.



По результатам конкурсных процедур выполнять автоперевозку будет предприятие «Карелавтотранс». Небольшие автобусы, также удобные для маломобильных граждан, были закуплены за счет средств бюджета Карелии. В Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи считают, что эти автобусы смогут обеспечить потребности района в транспортном сообщении.

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