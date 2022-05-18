Ольга Соколова рассказала, чем соцконтракт отличается от пособий и льгот

Карелия — один из пилотных регионов России, где новые меры поддержки граждан развиваются не первый год

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова рассказала о господдержке граждан, в частности, подробно остановилась на теме социального контракта. Такой вид господдержки позволяет получить субсидию на открытие своего бизнеса, переобучение и ведение своего хозяйства.

По словам Ольги Соколовой, социальный контракт — это особый вид государственной помощи. В отличие от пособий, выплат и льгот, которые назначаются на длительный срок, по системе социального контракта государство единоразово оказывает материальную помощь, чтобы люди могли начать свое дело или преодолеть сложную жизненную ситуацию.

— Мы были одной из пилотных территорий, и, действительно, развиваем этот вид социальной помощи уже достаточно давно. Начиная с прошлого года, социальный контракт стал общероссийской практикой, и сейчас это направление софинансирует федеральный бюджет. В федеральном законодательстве определены и четыре приоритетных направления, по которым предоставляется помощь, — рассказала министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

Одно из приоритетных направлений господдержки — помощь в поиске работы. Социальный контракт нацелен на то, чтобы поддержать именно малообеспеченных граждан. Человек может заключить социальный контракт и, например, пройти обучение за счет государства. При этом ему также могут компенсировать расходы на проезд к месту обучения, проживание на время учебы.

Государство также обеспечивает помощь в открытии собственного дела. Граждане, признанные малообеспеченными, могут в дополнение к мерам поддержки, которые предлагаются по линии Минэкономразвития на создание своего бизнеса, воспользоваться и помощью по соцконтракту. Для этого нужно предоставить бизнес-план, зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

Третье направление — это помощь в организации личного подсобного хозяйства. Оно востребовано у семей на селе, особенно многодетных.

И четвертое направление, которое нацелено на то, чтобы помочь человеку или семье решить точечные проблемы. Например, малообеспеченные семьи могут получить материальную помощь на подготовку детей к школе. Предусмотрена и поддержка детей-сирот. Например, у выпускника интерната, детского дома есть в собственности свое жилое помещение, но оно находится в таком состоянии, что жить в нем невозможно. Выпускник может в рамках соцконтракта получить средства на ремонт жилья.

Полное интервью с министром социальной защиты Карелии вы можете найти на сайте «Республики».