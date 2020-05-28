Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска

Миллиардер, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подарил научной библиотеке Петрозаводского университета уникальную книгу, сообщила пресс-служба вуза.

В год 75-летия Победы фонды библиотеки пополнились уникальным историко-документальным изданием "В штабах Победы. 1941-1945. Документы".

"Это стало возможным благодаря подарку Владимира Петровича Евтушенкова – российского предпринимателя, мецената, председателя совета директоров АФК "Система".

Издание подготовлено Российским Государственным Архивом социально-политической истории и состоит из пяти книг, в которых рассказывается о событиях Великой Отечественной войны на основе важнейших документов органов государственного управления. 1200 документов и фотографий в хронологическом порядке рассказывают о подвиге советского народа на фронтах войны в действующей армии и партизанских отрядах.

"Директор научной библиотеки Петрозаводского государственного университета М. П. Отливанчик выражает сердечную благодарность авторскому коллективу проекта "В штабах Победы. 1941-1945. Документы" за масштабную работу по созданию издания и В.П.Евтушенкову – за поддержку и распространение исторических знаний", - уточнили в пресс-службе вуза.

Отметим, что Forbes оценивает состояние Евтушенкова в $1500 млн.

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