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Олимпийская чемпионка примет участие в массовой лыжной гонке в Петрозаводске

Новости. Общество
08:55, 08 Февраля 2020
фото: читатель Столицы на Онего
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Прославленная лыжница Евгения Медведева примет участие в гонке "Лыжня России", которая сегодня пройдет на "Кургане".

В Петрозаводске на спортивном комплексе "Курган" 8 февраля пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020".

Как сообщил в прямом эфире "Радио России - Карелия" первый заместитель министра спорта РК Максим Антипов, в гонке примет участие олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

"У нас в этих мероприятиях будет участвовать Евгения Медведева, наша прославленная олимпийская чемпионка", - сказал Максим Антипов, добавив, что участники гонки, таким образом, смогут пообщаться с великой спортсменкой.

Напомним, Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2020" состоится на республиканском спортивном комплексе "Курган". 8 февраля с 10.00 до 11.30 здесь, на месте старта, будут регистрировать участников состязаний.

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