Олимпийский чемпион из Карелии Ларин в очередной раз выиграл всероссийские соревнования по тхэквондо

Карельский тхэквондист, Заслуженный мастер спорта России Владислав Ларин завоевал золото Чемпионата страны по тхэквондо.
Об этом информирует официальная страница Республики Карелия.
Сообщается, что за победу на чемпионате в Нальчике боролись 350 сильнейших спортсменов.
Владислав Ларин выигрывает Чемпионат России по тхэквондо в четвертый раз.
Летом 2021 года Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио.
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