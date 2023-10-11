Олимпийский чемпион из Карелии Ларин забрал золото Гран-при по тхэквондо в Китае

Владислав Ларин выступил в нейтральном статусе под флагом всемирной федерации тхэквондо.

По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, одимпийский чемпион и самый заслуженный сейчас спортсмен республики Владислав Ларин завоевал золото на международном турнире по тхэквондо серии Гран-при.



Как отметил Парфенчиков, спортсмен выступил в нейтральном статусе под флагом всемирной федерации тхэквондо.



Отметим, этап Гран-при в китайском Тайюане проходил с 10 по 12 октября. Ларин традиционно выступил в категории «мужчины 80+ килограммов» и одержал пять побед.



Серия Гран-при по тхэквондо в 2023 году состоит из четырех турниров: в Риме, Париже, Тайюане и Манчестере. В Великобритании состоится финал серии.



Ранее Владислав Ларин стал чемпионом Европы. Напомним, в конце июля 2021 года в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг он завоевал золотую медаль.



В финальном бое Владислав Ларин одолел спортсмена из Македонии. Тогда Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио.