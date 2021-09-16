Олимпийский чемпион из Карелии получил именную дорогую иномарку

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин похвастался в соцсети подарком – дорогим автомобилем.

Карельский спортсмен опубликовал в соцсети фото автомобиля BMW, подаренному за золотую медаль в Токио.

«Огромная благодарность фонду поддержки олимпийцев за такой ценный подарок, bmwru принимайте в семью», — пишет Владислав Ларина в Instagram.

Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин получил государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей, от училища олимпийского резерва в Кондопоге — 500 тысяч рублей.