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Олимпийский чемпион из Карелии получил именную дорогую иномарку

Новости. Общество
14:00, 17 Сентября 2021
фото: © Владимир Ларин / @vladislavlarin87

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Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин похвастался в соцсети подарком – дорогим автомобилем.

Карельский спортсмен опубликовал в соцсети фото автомобиля BMW, подаренному за золотую медаль в Токио.

«Огромная благодарность фонду поддержки олимпийцев за такой ценный подарок, bmwru принимайте в семью», — пишет Владислав Ларина в Instagram.

Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин получил государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей, от училища олимпийского резерва в Кондопоге — 500 тысяч рублей.

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Комментарии

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stranger
2021-09-17 14:35:05
В РФ похоже создали и вполне себе испытали "машину времени" вернув 90ие. BMW - "Bayerische Motoren Werke - это в гейропе. У нас ВМВ - боевая машина вымогателя.
Саныч
2021-09-17 14:26:56
Молодец, заслуженно!
Серж
2021-09-17 14:13:43
Орден Сампо от Парфенчикова лучше ?
User
2021-09-17 14:04:22
Почему не Ладу? Как же импортозамещение? Не скрепно, однако!
Гость
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