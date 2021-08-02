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Чемпион из Карелии Владислав Ларин и его тренер получили миллион на двоих за победу на Олимпиаде

Новости. Спорт
12:34, 03 Августа 2021
фото: Училище олимпийского резерва в Кондопоге / ВК

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Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей от училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Спортсмен Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей за победу в Олимпиаде. Соответствующие сертификаты им выдал директор училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов. Тхэквондист Антон Котков получил поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом информирует паблик спортивного заведения.

Сегодня в училище олимпийского резерва состоялось чествование Олимпийского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина, участника Олимпийских игр Антона Коткова и тренера Сергея Петрова. 

Напомним, спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-03 14:38:57
Вполне достаточно. Многие и за год столько не зарабатывают на полезной для общества работе.
кир
2021-08-03 13:42:17
Офф ничего не получил.
Самуил
2021-08-03 15:46:42
кирка-поциент укольчик получил и пару пилюлек. А кота куда-то задевал.
юнипер95
2021-08-03 12:59:30
нормально так! А почему ему бабки дали за счет РОссии? Он что, под российским флагом выступал? Нет. У него белая тряпочка была.

Нормально так, выступали неизвестно за кого, а деньги из рос бюджета
Off
2021-08-03 14:30:12
юнипер95, ты, тяжелее своего причандала ..ничего не поднимал. Не тебе судить про тех кто пашет . Бездельник.
Гость
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