Чемпион из Карелии Владислав Ларин и его тренер получили миллион на двоих за победу на Олимпиаде

Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей от училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Спортсмен Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей за победу в Олимпиаде. Соответствующие сертификаты им выдал директор училища олимпийского резерва в Кондопоге Александр Воронов. Тхэквондист Антон Котков получил поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом информирует паблик спортивного заведения.

Сегодня в училище олимпийского резерва состоялось чествование Олимпийского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина, участника Олимпийских игр Антона Коткова и тренера Сергея Петрова.

Напомним, спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио.