Правительство Карелии выделило олимпийскому чемпиону Ларину премию в 2 млн рублей

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.

Об этом сообщается в официальном паблике правительства региона.

Власти республики поощрят также и тренера олимпийского чемпиона Сергея Петрова. Он получит 1 млн рублей.

Денежное поощрение ждет и карельского тхэквондиста Антона Коткова, который был в составе олимпийской сборной в Токио. Спортсмену выделят 500 тыс. рублей.

Помимо денежного вознаграждения Ларина и Петрова представили к высшей госнаграде Карелии – ордену «Сампо». Родителей победителя – Ольгу и Владимира Лариных наградят почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».

Ранее сообщалось, Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили от училища олимпийского резерва в Кондопоге по 500 тысяч рублей. Соответствующие сертификаты им выдал директор училища Александр Воронов. Тхэквондист Антон Котков получил поощрение в размере 100 тысяч рублей.