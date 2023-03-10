Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин стал лучшим на Чемпионате по тхэквондо в Минске

Петрозаводчанин Владислав Ларин победил на Открытом Чемпионате Республики Беларусь по тхэквондо.
По сообщению Минобразования и спорта Карелии, соревнования проходили в Минске с 10 по 12 марта. Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Владислав Ларин выступал в весовой категории свыше 87 кг.
«В первом поединке был спортсмен из Узбекистана Марат Мавлонов. В обоих раундах я одержал победу и по итогу выиграл бой. Во втором поединке встретился с уже давним соперником - мастером спорта международного класса Рафаилем Аюкаевым. Также одержал победу в обоих раундах и стал победителем», - рассказал Владислав.
Турнир в Минске являлся одним из этапов отбора на Чемпионат мира по тхэквондо.
Ранее Владислав Ларин завоевал золото на чемпионате мира среди военнослужащих.
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