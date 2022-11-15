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Олимпийский чемпион из Карелии взял золото «за военных» (ВИДЕО)

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10:25, 26 Ноября 2022
фото: паблик «Спорт - норма жизни Карелия»

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Владислав Ларин завоевал золото на чемпионате мира среди военнослужащих.

Пресс-служба Минобразования и спорта Карелии сообщила о том, что олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин завоевал золото на чемпионате мира среди военнослужащих по тхэквондо.

Победу титулованный карельский спортсмен одержал в весовой категории свыше 87 килограммов.

На соревнованиях в Тегеране Владислав Ларин выступает в составе сборной Вооруженных сил России.

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