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Олимпийский чемпион из Карелии уехал в Тегеран

Новости. Спорт
16:40, 24 Ноября 2022
фото: Минобразования и спорта Карелии/ВК

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Владислав Ларин выступит за Россию на Чемпионате мира среди военнослужащих по тхэквондо, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Владислав Ларин стал одним из 13 спортсменов ЦСКА, которые вошли в состав сборной Вооруженных Сил РФ для участия в Чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) по тхэквондо. Соревнования проходят в Тегеране с 22 по 29 ноября в Тегеране. Владислав Ларин будет бороться за победу в своей весовой категории свыше 87 кг.

В день вылета сборная прошла строевой смотр и инструктаж в Музее спортивной славы ЦСКА. За высокие показатели в служебной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры и спорта петрозаводчанин Ларин награжден Почетной грамотой Министра обороны РФ.

В Минобразования и спорта республики отметили, что Чемпионат мира по тхэквондо среди военнослужащих пройдет под эгидой Международного совета военного спорта, поэтому на этом турнире российские спортсмены будут выступать под флагом своей страны.

Международный совет военного спорта (CISM) - крупнейшая спортивная организация в мире после Международного олимпийского комитета и Международной федерации университетского спорта. Основная задача организации - установление и развитие постоянных связей между вооруженными силами разных стран в области спорта и физического воспитания. CISM объединяет спортсменов-военнослужащих из 140 стран мира. 

Ранее сообщалось, физкультурный центр по тхэквондо имени Владислава Ларина планируют построить в Петрозаводске.

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