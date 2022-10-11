Физкультурный центр по тхэквондо имени Владислава Ларина планируют построить в Петрозаводске

Разработчика проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо Владислава Ларина ищут в Петрозаводске.

На сайте Госзакупок размещена заявка на разработку проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо Владислава Ларина. Аукцион продлится до 5 декабря. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Карелии, которое готово заплатить за проект будущего спортивного комплекса 15 млн рублей.

В техзадании указано, что ФОК планируется построить до 2025 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя спортзал для соревнований, для тренировок и для хореографии. Предполагаемая вместимость зрителей до 400 человек.

Земельный участок для строительства ФОКа расположен на Древлянке, радом с жилым комплексом "Скандинавия".

Напомним, летом 2021 года спортсмен из Петрозаводска Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио.