Олимпийский чемпион травмировал Владимира Путина

Во время спарринга на татами президент России получил травму.

После переговоров с лидерами Ирана и Турции в Сочи президент посетил спортивный центр "Юг Спорт", где пообщался со спортсменами сборной России по боксу, дзюдо и вольной борьбе.

Глава государства давно занимается дзюдо. Он рассказал, что это помогает ему держать себя в форме, поднимает настроение и позволяет смотреть на мир без розовых очков.

Путин решил выйти на татами. Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым глава государства совершил неудачный бросок и повредил палец правой руки, пишет Cosmopolitan.



ТАСС / Михаил Метцель

Травма оказалась несерьезной. Врачи наложили Владимиру Путину тейп. Он смог продолжить тренировку, которая продлилась около часа.