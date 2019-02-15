Олимпийский чемпион травмировал Владимира Путина

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Во время спарринга на татами президент России получил травму.
После переговоров с лидерами Ирана и Турции в Сочи президент посетил спортивный центр "Юг Спорт", где пообщался со спортсменами сборной России по боксу, дзюдо и вольной борьбе.
Глава государства давно занимается дзюдо. Он рассказал, что это помогает ему держать себя в форме, поднимает настроение и позволяет смотреть на мир без розовых очков.
Путин решил выйти на татами. Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым глава государства совершил неудачный бросок и повредил палец правой руки, пишет Cosmopolitan.
Травма оказалась несерьезной. Врачи наложили Владимиру Путину тейп. Он смог продолжить тренировку, которая продлилась около часа.
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