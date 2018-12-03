"Олония" открыла интернет-магазин oloniya.com

Фирменная сеть магазинов Олонецкого молочного комбината "Олония" стала еще доступнее для покупателей.

Теперь у нее есть свой интернет-магазин oloniya.com. Узнали подробности!

- Мы хотим, чтобы у каждого покупателя была возможность ежедневно получать свежие продукты и качественные товары по максимально низким ценам и при этом экономить время , - рассказывает Галина Ширшина, директор Олонецкого молочного комбината. - Поэтому по многочисленным просьбам разработали удобный и простой интернет-сервис oloniya.com.

В интернет-магазине представлен более широкий ассортимент. Это не только продовольственные товары, но и бытовая химия. Заказ можно оформить с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера. Покупки доставят по указанному вами адресу в Петрозаводске в течение часа.

Доставка бесплатная при заказе от 500 рублей. При заказе на меньшую сумму стоимость доставки составляет 50 рублей. Оплата заказа происходит при получении, наличными или по карте.

Заказывая товары в интернет-магазине, вы экономите не только деньги, но и время. Добро пожаловать на oloniya.com!

ООО "Меркурий", 185033, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д.8, ОГРН 1151001003086.

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