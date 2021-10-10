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«Олония» предупредила о перебоях с поставками молочной продукции в магазины Карелии

Новости. Общество
14:18, 10 Октября 2021
фото: МК в Карелии

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Торговая сеть «Олония» разместила в своих магазинах объявления о перебоях с поставками продукции Олонецкого молочного комбината.

«Ожидаются перебои с поставками молока 2,5% и сметаны 15%. Для удобства покупателей „Олония“ была вынуждена закупить аналогичную продукцию в Вологодской области», — говорится в объявлении.

Компания объяснила эти проблемы тем, что государственные совхозы сократили поставки молока на Олонецкий молочный комбинат.

Тем не менее, в объявлении сказано, что с 11 октября поставки продукции комбината возобновятся в полном объеме.

Как сообщалось ранее, руководство комбината пригрозило, что предприятие закроется, а работники лишаться работы. В Минсельхозе Карелии ответили, что государственные совхозы не отказывались поставлять молоко на комбинат, но подняли цены, а руководство предприятия это не устроило.

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Комментарии

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тетка
2021-10-10 15:09:24
Сегодня уже сижу без молока и сметаны. Других производителей не признаю. Печалька.
Русский
2021-10-10 14:28:14
Это исключительно ихние проблемы. Покупателей не интересуют споры хозяйствующих сторон. В этом магазине нет, пойдут в другой. Не наблюдаю дефицита молочных продуктов.
Изя
2021-10-10 14:43:48
Русский, так и в Магните и Пятёрочке пустые полки . Куда ещё идтить ???))
Off
2021-10-10 14:33:12
Русский/ натащка . А что ты так засуетился ? Покрываешь своих хозяев , нерусь руссобская ?
Гость
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