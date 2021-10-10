«Олония» предупредила о перебоях с поставками молочной продукции в магазины Карелии

Торговая сеть «Олония» разместила в своих магазинах объявления о перебоях с поставками продукции Олонецкого молочного комбината.

«Ожидаются перебои с поставками молока 2,5% и сметаны 15%. Для удобства покупателей „Олония“ была вынуждена закупить аналогичную продукцию в Вологодской области», — говорится в объявлении.

Компания объяснила эти проблемы тем, что государственные совхозы сократили поставки молока на Олонецкий молочный комбинат.

Тем не менее, в объявлении сказано, что с 11 октября поставки продукции комбината возобновятся в полном объеме.

Как сообщалось ранее, руководство комбината пригрозило, что предприятие закроется, а работники лишаться работы. В Минсельхозе Карелии ответили, что государственные совхозы не отказывались поставлять молоко на комбинат, но подняли цены, а руководство предприятия это не устроило.