Омбудсмена Карелии исключили из Общественной палаты республики

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко исключена из действующего состава Общественной палаты республики. Соответствующий Указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

В документе на сайте Правовой информации отмечается, что место Бойченко в Общественной палате заняла гендиректор издательства "Периодика" Наталья Синицкая.

Напомним, Лариса Бойченко стала омбудсменом в сентябре 2019 года.