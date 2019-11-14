Омбудсмена Карелии исключили из Общественной палаты республики

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Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко исключена из действующего состава Общественной палаты республики. Соответствующий Указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
В документе на сайте Правовой информации отмечается, что место Бойченко в Общественной палате заняла гендиректор издательства "Периодика" Наталья Синицкая.
Напомним, Лариса Бойченко стала омбудсменом в сентябре 2019 года.
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