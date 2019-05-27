Омбудсмены Карелии отчитались о доходах

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Уполномоченные по правам человека, ребенка и предпринимателей, чья работа финансируется за счет республиканского бюджета, опубликовали декларации о доходах за 2018 год.
Документы размещены на официальном сайте правительства Карелии.
Так, уполномоченный по правам человека Александр Шарапов заработал за прошлый год 2,2 млн рублей. В его собственности находится китайский внедорожник Great Wall, два жилых дома, гараж и земельный участок. Еще одна квартира имеется у его супруги, которая ездит на кроссовере Subaru Forester, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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