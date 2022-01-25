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Омикрон наступает - система здравоохранения Карелии переведена в режим повышенной готовности

Новости. Общество
16:52, 26 Января 2022
фото: © ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

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Дополнительные меры приняты в связи со стремительным распространением штамма «омикрон», сообщили в правительстве Карелии.

Ситуацию с заболеваемостью и готовность Карелии к новой волне эпидемии обсудили на заседании регионального правительства, которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

Со второй половины января в Карелии фиксируется рост заболеваемости коронавирусом среди взрослых и детей. Последние дни регистрируется около 400 случаев заболевания.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, пик эпидемии ожидается в ближайшее время. Но вся сложность предстоящей волны COVID-19 связана с заболеваемостью одновременно большого числа людей. Первичное звено здравоохранения уже испытывает высокую нагрузку, поэтому в учреждениях осуществляется комплекс мероприятий.

С 10 января введен усиленный режим работы поликлиник в Петрозаводске, а также фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий Прионежского района. В поликлиниках созданы отдельные бригады, как врачебно-фельдшерские для осмотра и назначения лечения, так и мобильные бригады, осуществляющие забор мазков на дому. Для приема, обследования и лечения пациентов с COVID-19 организованы амбулаторные ковид-центры. Кроме того, в поликлиниках расширены каналы телефонной связи. Ведется работа по созданию круглосуточного консультативного центра пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Усилена и работа БСМП: сейчас в Петрозаводске работают 28 бригад.

В стационарах республики для пациентов с COVID-19 развернуто 1 127 коек. Доля свободных коек составляет 32,7%. Как отметил министр, есть возможность создания дополнительного коечного фонда — до 1800. Для детей развернуто 220 коек.

На первом месте остается лабораторная диагностика, поэтому количество тестирований увеличено: охват составляет 336,8 на 100 тыс. населения при нормативе не менее 300 на 100 тыс. Ежедневно выполняется до 1000 экспресс-тестов. Дополнительно их будет закуплено для республики 70 тысяч штук.

В конце декабря Карелия получила из федерального бюджета более 90 млн рублей на закупку лабораторного оборудования. Часть этих средств будет направлена на приобретение пяти ПЦР-аппаратов. К действующим в республике восьми ПЦР-лабораториям в феврале прибавится еще одна — она будет открыта в Беломорской ЦРБ.

Работа компьютерных томографов в учреждениях здравоохранения переведена на круглосуточный режим. Для диагностики COVID-19 задействовано 12 аппаратов. Срок ожидания КТ-исследования — не более 4-х часов, плановое КТ-исследование — 1 сутки.

«Запас лекарственных препаратов в амбулаторном звене и в стационарах создан. По постановлению Правительства России республике дополнительно выделены 35 млн рублей на закупку лекарств. Противовирусные средства будут закупаться централизованно по России. Для этого направлено 15 млрд рублей», — сообщил Михаил Охлопков.

Резерв медицинских кадров сформирован, помощь медикам уже оказывают 459 студентов, которые работают во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях.

Что касается вакцинации, то первым компонентом вакцины в настоящее время привиты 284 557 человек. Это 58,7% от взрослого населения республики и 73% от подлежащих вакцинации. Полностью привиты 268 305 человек. Повторно вакцинировано более 73 тыс. жителей.

«В целом наша медицина максимально подготовилась к новой волне эпидемии, но массовая заболеваемость не может не создать определенных проблем. Однако как республика пройдет пандемию, будет зависеть от каждого жителя, от личной дисциплины, ответственности, понимания ситуации», — подвел итог Глава Карелии Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Изя
2022-01-26 17:28:36
Задрали уже истрерить , в какой-то уже в маразм впала страна , безнадёга беспросветная . Так старческое Политбюро и вспомнишь :)
Гражданин
2022-01-26 17:22:20
По стране перепрофилируют даже санатории для лечения заболевших Ковид
А у нас в городе простаивает оснащенный всем необходимым санаторий.
Изя
2022-01-26 17:31:08
Гражданин, " Белые ключи " всё лоббируете ???))) :)
zanoza
2022-01-26 17:18:26
Все силы брошены на борьбу с ковидом в ущерб остальным заболеваниям. Сейчас смертность поползёт не только по ковиду, но и по другим , не менее опасным заболеваниям. Подготовились, нечего сказать!
кир
2022-01-26 17:16:09
Ничего не поможет - население ведёт себя неправильно. Чего потащились ка Кубу?
Гость
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