Омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно, и «это очень хорошо», заявили в РАН

Версию о рукотворном происхождении нового штамма коронавируса высказал академик РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

Как сообщает РИА Новости, свое мнение он высказал этом в эфире «Радио России».

По словам ученого, в «омикроне» собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2, но добавили «вставочку из трех аминокислот», появление которых естественным путем невозможно: в результате получился «суперослабленный штамм», который, однако, распространяется с гораздо большей скоростью, чем «дельта», и может «обходить» вакцины. Тем не менее на сегодня «омикрон» не вызывает серьезных последствий.

«Он может достаточно много заражать людей, которые уже провакцинировались. Но болезнь у них протекает легко. Среди невакцинированных тоже нет уж очень тяжелых случаев. То есть такое впечатление, что это штамм, который очень быстро распространяется и легко переносится. Это очень хорошо», — считает Чумаков.