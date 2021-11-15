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Омикрон у привитых проявляется двумя необычными симптомами, рассказал эксперт

Новости. Общество
20:30, 25 Декабря 2021
фото: Минздрав Карелии

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Врач-инфекционист Тим Спектор назвал тошноту и потерю аппетита симптомами "омикрона" у привитых людей.

У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей, говорится в публикации Express.

Как пишут РИА Новости, в статье отмечается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Однако омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.

Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота.

В материале также перечислены четыре основных симптома "омикрона" — кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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