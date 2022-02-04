«Омикрон» в Карелии: что происходит в «красных зонах» ковидных клиник республики

«Столица на Онего» побывала в «красных зонах» ковид-госпиталя и поликлиники Петрозаводска в разгар очередной волны заболеваемости коронавирусом.

В Карелии число заболевших коронавирусом за сутки перешагнуло рубеж в тысячу человек. В Петрозаводске поликлиники не справляются с нескончаемым потоком пациентов, обнаруживших у себя признаки ОРВИ или ковида. В регион пришел новый штамм «омикрон», который считают менее опасным, но чрезвычайно заразным. «Столица на Онего» подготовила репортаж из «красных зон» госпиталя для ветеранов войн и поликлиники № 2 Петрозаводска, чтобы выяснить, как медики ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».