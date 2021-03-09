"Он сжег более 500 калорий": девушка уличила парня в измене по фитнес-часам

Британская журналистка и ведущая реалити-шоу Celebs Go Dating Надя Эссекс (Nadia Essex) поделилась историей о том, как ей удалось уличить молодого человека в измене благодаря фитнес-часам.

Соответствующий ролик появился на ее аккаунте в TikTok, передает Лента.ру.

Девушка приняла участие в тренде, в рамках которого пользователи сети рассказывают о ситуациях, ставших причиной завершения отношений. По словам Эссекс, однажды ее бывший парень вернулся домой под утро после вечеринки у друзей. Героиня материала рассказала, что, проснувшись, она увидела на своих часах уведомление о его ночной физической активности и поняла, что он изменил ей.

"Я получила сообщение на моих FitBit, которые синхронизированы с часами моего парня. В сообщении было сказано, что между двумя и тремя часами ночи, то есть вчера утром, он сжег более 500 калорий", — пояснила британка.

Публикация стала вирусной и набрала больше 416 тысяч просмотров. Подписчики телеведущей похвалили ее и выразили слова поддержки. "Это ужасно, тебе намного лучше без него", "Боже мой, знаешь, FitBit полезны по-разному", "Я как раз сомневалась в том, стоит ли мне покупать эти часы. Угадайте, кто теперь бежит покупать их в срочном порядке", "Рада, что ты от него избавилась!" — писали они.