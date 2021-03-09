Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам 14
Сегодня 12:25
Огонь уничтожил дом в поселке Карелии – люди остались без жилья (ФОТО)
Сегодня 12:00
Самосвал протаранил легковушку в центре Петрозаводска (ФОТО)
Сегодня 13:23
Шутка с покупкой водительских прав закончилась для юноши из Петрозаводска уголовным делом 1
Сегодня 16:48
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией
Сегодня 16:45
В Карелии еще три человека умерли от COVID-19 2
Сегодня 09:21
Судьи Карелии получат удобные мантии за полмиллиона рублей 5
Сегодня 12:52

"Он сжег более 500 калорий": девушка уличила парня в измене по фитнес-часам

Новости. Общество
23:30, 09 Марта 2021
фото: @ladynadiaesse / TikTok
Загрузка...

Британская журналистка и ведущая реалити-шоу Celebs Go Dating Надя Эссекс (Nadia Essex) поделилась историей о том, как ей удалось уличить молодого человека в измене благодаря фитнес-часам.

Соответствующий ролик появился на ее аккаунте в TikTok, передает Лента.ру.

Девушка приняла участие в тренде, в рамках которого пользователи сети рассказывают о ситуациях, ставших причиной завершения отношений. По словам Эссекс, однажды ее бывший парень вернулся домой под утро после вечеринки у друзей. Героиня материала рассказала, что, проснувшись, она увидела на своих часах уведомление о его ночной физической активности и поняла, что он изменил ей.

"Я получила сообщение на моих FitBit, которые синхронизированы с часами моего парня. В сообщении было сказано, что между двумя и тремя часами ночи, то есть вчера утром, он сжег более 500 калорий", — пояснила британка.

Публикация стала вирусной и набрала больше 416 тысяч просмотров. Подписчики телеведущей похвалили ее и выразили слова поддержки. "Это ужасно, тебе намного лучше без него", "Боже мой, знаешь, FitBit полезны по-разному", "Я как раз сомневалась в том, стоит ли мне покупать эти часы. Угадайте, кто теперь бежит покупать их в срочном порядке", "Рада, что ты от него избавилась!" — писали они.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Аналитика

Сегодня 16:45
Обществоведение
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией
Известный в Петрозаводске юрист Полина Брезинская рассказала об интересном судебном процессе.
Камень преткновения 7
03.03.2021 11:00
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
02.03.2021 15:10
Карельских министров обязали экономить 6
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Сегодня 12:26
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
Сегодня 12:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»