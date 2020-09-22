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Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду новое судно

Новости. Экономика
10:11, 23 Сентября 2020
фото: пресс-служба правительства РК
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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ-600 "Смелая".

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Судно предназначено для транспортировки грунта во время проведения дноуглубительных работ при подготовке судоходных каналов и акваторий портов. Оно будет направлено в Махачкалу.

Это не первое судно данного типа, построенное на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-09-23 13:02:46
Работают мужики и не ноют как нае. Молодцы!
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