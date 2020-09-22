Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду новое судно

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ-600 "Смелая".
Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии.
Судно предназначено для транспортировки грунта во время проведения дноуглубительных работ при подготовке судоходных каналов и акваторий портов. Оно будет направлено в Махачкалу.
Это не первое судно данного типа, построенное на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.
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