Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду новое судно

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ-600 "Смелая".

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Судно предназначено для транспортировки грунта во время проведения дноуглубительных работ при подготовке судоходных каналов и акваторий портов. Оно будет направлено в Махачкалу.

Это не первое судно данного типа, построенное на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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