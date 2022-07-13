Онежское озеро в Карелии замусорено пластиком, как реки в Китае

Ученые обнаружили высокую концентрацию частиц микропластика от предметов косметики и одежды в Онежском озере в Карелии.

Об этом говорится в аналитической справке Карельского научного центра РАН, направленной в министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

Ученые проанализировали уровень загрязнения Онежского озера и пришли к выводу, что в последние годы микропластик стал одной из серьезных причин ухудшения состояния водоема.

«Особое беспокойство вызывают частицы полимеров, размером менее 5 мм, получившие название микропластик (МП). Эти вещества обладают высокой мобильностью в окружающей среде, способны передаваться по пищевым цепям и могут сорбировать на своей поверхности стойкие загрязняющие вещества и тяжелые металлы», - говорится в документе.

В 2018-2021 годах карельские ученые проводили исследование содержания частиц микропластика в донных осадках Петрозаводской губы и центральной части Онежского озера. В результате были выявлены высокие концентрации микропластика.

Это «сравнимо с содержанием МП, обнаруженного в реках густонаселенных районов Китая и как минимум в два раза превышает среднее содержание МП в донных осадках Балтийского моря», - сказано в справе КарНЦ РАН.

«Почти 2/3 очистных сооружений городов и поселков, расположенных в водозаборе Онежского озера, не функционируют. Вместе с тем, они являются одним из основных источников поступления микропластика в виде гранул, используемых в косметических товарах, а так же волокон, образующихся в процессе стирки синтетической одежды», - пояснили авторы исследования.

Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы, созданной в парламенте Карелии с участием органов исполнительной власти для выработки предложений по защите Онежского и Ладожского озер.