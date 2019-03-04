ОНФ причислил карельский "Автоспецтранс" к "мутным" региональным мусорным операторам

Общероссийский народный фронт (ОНФ) по итогам анализа тендеров на отбор региональных операторов по обращению с мусором в РФ выявил 20 компаний-победителей, в которых нет или очень мало сотрудников и небольшие фонды.

ОНФ допускает необходимость переиграть эти конкурсы, сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель исполкома организации Михаил Развожаев.

Региональные операторы по обращению с бытовым мусором начали работать в России с 1 января 2019 года в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Эти компании отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. Сейчас, по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в России реально работают 196 компаний.

"Двадцать "мутных" региональных операторов - это те региональные операторы, у которых все три совпадения: уставной капитал низкий, количество штата минимальное, основные фонды минимальные. Законодательно это не запрещено... но мы понимаем, что в любой момент текущего года, если у кого-нибудь из них возникнут проблемы с платежами, то они не смогут ответить по своим обязательствам. Обращаемся к губернаторам с просьбой посмотреть работу этих региональных операторов, возможно они смогут измениться, либо рассмотреть возможность расторжения с ними контрактов и проведения повторных конкурсов", - сказал он.

В представленной Развожаевым презентации перечислены все двадцать сомнительных компаний: "Дюртюлимелиоводстрой" (Республика Башкортостан), "Автоспецтранс" (Республика Карелия), "Андезит" (Чукотский автономный округ), "Вторгеоресурс" (Алтайский край), "Вторма +" (Пензенская область), "Гринта" (Республика Татарстан), "Дагэкосити" (Республика Дагестан), "Коммунальщик" (Республика Алтай), "Лидер" (Республика Дагестан), "Магнит" (Омская область), "Полигон" (Чукотский автономный округ), "Растрим-МО" (сейчас "Сергиево-Посадский Региональный оператор", Московская область), "Управляющая компания "Зеленая роща" (Орловская область), "Центр экологической безопасности" (Белгородская область), "Эко- Пронск" (Рязанская область), "Экосистема" (Ульяновская область), "Экостандарт" (Нижегородская область), "Экотранс" (Воронежская область), "Даг-Эко-дом" (Республика Дагестан), "Эко-сити" (Республика Башкортостан).

По его словам, анализ этих компаний основывается на открытых данных 2017 года, птому что за 2018 год их еще нет в полной мере.

Развожаев добавил, что также необходимо передать обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок региональным операторам, чтобы не было споров, кто должен убирать мусор, раскиданный вокруг баков.