ОНФ зафиксировал проблемы с льготными лекарствами в Карелии

Карельские эксперты Общероссийского народного фронта провели круглый стол по проблемам обеспечения льготников республики лекарственными препаратами.

В мероприятии приняли участие эксперты региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость", представители общественных пациентских организаций, медицинских учреждений, фармацевтических объединений и министерства здравоохранения республики.

Накануне активисты Народного фронта провели опрос на предмет доступности льготного лекарственного обеспечения.

"Опрос показал, что из числа всех опрошенных пациентов-льготников только 7% предпочли лекарствам денежную компенсацию. На вопрос, как долго вы не можете получить предоставляемые по льготе бесплатные лекарства, 23% сообщили о задержке на срок более чем шесть месяцев, 19% - более одного месяца, у 11,5% задержка составляет более одной недели. 5% опрошенных сообщили, что у них нет проблем с получением льготных лекарственных препаратов", – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Наталья Вавилова.

Как отметили эксперты ОНФ, существующая система льготного лекарственного обеспечения не устраивает большинство участников этого процесса. По словам члена регионального штаба ОНФ в Карелии, заместителя главного врача Пудожской центральной районной больницы Александра Неймеровца, основной проблемой для пациентов является отсутствие возможности своевременного получения льготного лекарственного препарата. А если он есть, больного может не устраивать производитель, ведь, несмотря на одинаковое международное непатентованное наименование, продукция разных производителей различается.

Основные проблемы для лечащих врачей – недостаточное и неритмичное поступление лекарств, что негативно сказывается на лечебном процессе, и свое недовольство больные направляют на врача.

В ходе работы круглого стола были выработаны предложения, как улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением. Так, по мнению экспертов, необходимо решить вопрос доведения бюджетных средств в объеме на три года с ежегодной корректировкой, внести изменения в федеральное законодательство об отмене монетизации льгот на лекарственное обеспечение, исключить дублирование льгот. Кроме того, важно рассмотреть возможность введения соплатежей гражданам при льготном лекарственном обеспечении, внедрения системы лекарственного страхования.