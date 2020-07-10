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"Они же меня ждут, и я не могу не прийти"

Новости. Общество
13:30, 11 Июля 2020
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"Столица на Онего" провела один день с социальными работниками - теми, кто заменяет одиноким семью, помогает пожилым и больным людям.

Валентина Гречнева – соцработник на дому с 18-летним стажем. Обслуживает поселки в Пряжинском районе Карелии, где и сама живет. Каждый день в любую погоду она добирается до своих бабушек, которые находятся в разных деревнях, и привозит им все, что нужно, - продукты, воду, лекарства. Наматывает по 15-20 километров через лес и озеро. Летом ездит на велосипеде, зимой – на автобусе или попутным транспортом. Иногда даже пешком.

"Понимаете, они же меня ждут, и я не могу не прийти. Даже если погода плохая, или в лесу медведь ходит. Потому что они расстроятся, и будут думать, что случилось, - рассказывает Валентина Ивановна. – В нашей работе без души, без сердца – нельзя. И мне самой светло и радостно, от того, что меня ждут, а наши бабушки и дедушки уверены, что социальные работники не подведут".

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-11 14:21:35
Почему такая тематика не подвластна поташову? Потому что закваска не та.
Гость
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