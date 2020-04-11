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Онищенко поспорил с прогнозом академика РАН о сроках окончания эпидемии коронавируса в России

Новости. Общество
18:30, 11 Апреля 2020
фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поспорил с прогнозом академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания пандемии коронавируса в России.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что точных и научно обоснованных прогнозов, когда в России пойдёт на спад эпидемия коронавируса, сейчас не может дать никто. Однако сократить этот срок можно с помощью всеобщей самоизоляции и действия экстренных мер. Академик считает, что самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии — начало июня. Однако потенциальные риски для России продолжают нести страны, где зафиксировано больше всего заразившихся, например Испания или Таиланд.

"Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать", — сказал Онищенко, которого цитирует "Парламентская газета".

По словам депутата, проблема гиперболизирована — заболевших на Земле 1,5 миллиона, в то время, как "самая захудалая" эпидемия гриппа охватывает 390-400 миллионов человек ежегодно. Кроме того, от нее умирают от 200 до 700 тысяч человек. Однако и упрощать заболевание, по мнению Онищенко, не стоит.

"Для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем", — сказал он.

Депутат назвал несколько условий, которые помогут приблизить победу над COVID-19.

"Актуальность, своевременность проводимых мероприятий. Я бы рекомендовал (надзорным органам — прим. ред.) меньше увлекаться частностями, а использовать правовые нормы, которые даны, но которые я пока не вижу: пресечение, закрытие, проведение мониторинга исполнения принятых мероприятий. Также необходимо давать более внятные и ответственные предложения, на основании которых политики и управленцы принимают решения. Пока этого нет", — отметил бывший санитарный врач.

Кроме того, по его словам, мы не должны полагаться на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), так как что есть огромный опыт России, которая проходила через холерную пандемию и другие опасные гриппы, смертность от которых была выше, чем при коронавирусе.

Онищенко призвал медицинское и экспертное сообщество быть менее расточительными. По его словам, расточительность состоит в том, что предложения медиков должны быть адекватны и минимально разрушительны для экономики.

"Власти и без нас могли пойти на крайние меры. Но мы должны им предлагать меры, исходя из реальности. Она такова: основная заболеваемость сосредоточена в Москве и Московской области. И здесь должны быть самые жесткие меры. Не надо из солидарности с Москвой запрещать обучение на Чукотке. Пусть дети там учатся", — сказал эксперт.

Онищенко также выразил уверенность в том, что все школьники закончат среднюю школу, сдадут экзамены и поступят в вузы. А 1 сентября — начнется новый учебный год.

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