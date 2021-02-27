Онкобольным женщинам в Карелии нужна помощь рукодельниц

Ищут тех, кто дружит со швейной машинкой, умеет кроить и работать с трикотажем.

В группе взаимопощи "Сильные духом" опубликован пост с просьбой о помощи онкобольным женщинам.

"Суть вот в чем. Женщины во время агрессивного лечения от онкологии теряют волосы. Это явление временное, но пока голова совсем голая, очень хочется спрятать ее в тепло и защитить. Ну и при этом выглядеть достойно и уверенно. Головных уборов множество, но особенно популярны тонкие трикотажные шапочки. Простые и удобные. В них и в больничной палате комфортно, и дома, и в гостях. Магазины продают теплые и тяжелые шапки по сезону, а легкие и тонкие найти сейчас трудно. А у кого-то во время лечения нет ни сил на поиски, ни средств на покупку. Есть отличный способ помочь!" - написано в паблике.

Волонтеры ищут тех, кто дружит со швейной машинкой, умеет кроить и работать с трикотажем: нужна универсальная выкройка и материал, из которых можно нашить шапочек.

Все, что получиться сшить, передадум женщинам – пациенткам онкодиспансера.

"Они будут очень рады! Тем более что совсем скоро 8 марта»", - уверяют благотворители.

По всем вопросам и предложениям можно писать Марине Романовой, руководителю группы взаимопомощи "Сильные духом".