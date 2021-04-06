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Онлайн-кредиты Сбера для малого бизнеса теперь доступны и в выходные

Новости. Общество
14:19, 07 Апреля 2021
фото: © Сбер
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Сбер начал выдавать кредиты малому бизнесу онлайн по выходным и праздничным дням.

Нецелевой кредит до 5 млн рублей без залога и поручительства в режиме 24/7 могут получить ИП и ООО с одним собственником – генеральным директором. Кредит можно оформить в веб-версии и мобильном приложении СберБизнес для предпринимателей.

Раньше одобрение и выдача кредита занимали более четырёх часов, а если заявка была подана в субботу или воскресенье, то деньги зачислялись на счёт только в понедельник. Сейчас процедура выдачи после одобрения занимает от двух минут как в будний, так и в выходной день.

- Когда мы запустили онлайн-кредит, то увидели, что предприниматели часто подают заявку в нерабочее время, чтобы не отвлекаться от основной деятельности. В субботу-воскресенье мы сейчас получаем примерно столько же заявок, сколько и в будни. Конечно, в таком случае неправильно заставлять клиента ждать денег до понедельника. Поэтому мы оперативно убрали ручное сопровождение выдачи кредита, сократив время выдачи средств до нескольких минут, – рассказал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

В марте 2021 года Сбер первым запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении – услуга уже доступна примерно 600 тысячам предпринимателям России.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

Кредит "Оборотный":
минимальная ставка - 11%
сумма - от 100 000 рублей (максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием заемщика/стоимостью предмета залога)
срок кредита - до 36 мес

Кредит "Инвестиционный":
минимальная ставка - 11%
сумма - от 100 000 рублей
срок кредита - до 180 мес

Кредит "Доверие":
минимальная ставка - 15,5%
сумма - от 100 000 рублей
срок кредита - до 36 мес

Под оформлением заявки в смартфоне подразумевается заполнение и отправка онлайн-заявки в мобильном приложении СберБизнес на «Оборотный кредит», предоставляемый на любые цели для ИП и ООО. Сумма кредита — от 100 тыс. руб. до 5 млн руб., срок — от 1 до 36 мес. включительно, ставка — от 16 до 17 % годовых, валюта — рубли РФ. Залог не требуется. Обеспечение — поручительство физ. лица для ООО. Требования к бизнесу: годовая выручка — до 400 млн руб., срок ведения бизнеса — от 6 мес., отсутствие убыточной деятельности по итогам последнего отчетного периода и просроченной задолженности перед бюджетом.

Также оформление онлайн-заявки на вышеуказанный кредит для ИП и ООО доступно в интернет-банке СберБизнес. Получение решения о предоставлении кредита со стороны Банка в мобильном приложении СберБизнес доступно только для ИП. Существуют ограничения по виду и сроку деятельности ИП и ООО. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Под деньгами на счете от 3-х минут подразумевается минимальный срок с момента отправки ИП онлайн-заявки на кредит на рассмотрение в Банк в мобильном приложении или интернет-банке СберБизнес с подписанным согласием на обработку персональных данных ПАО Сбербанк и бюро кредитных историй до момента зачисления денежных средств на расчетный счет ИП при условии положительного решения о выдаче кредита со стороны Банка. Максимальный срок зависит от периода предоставления заемщиком полного пакета документов и не ограничен по времени. Необходимо наличие действующего расчетного счета в ПАО Сбербанк, подключения к интернет-банку СберБизнес и/или наличие установленного активированного мобильного приложения СберБизнес.

Интернет-банк и мобильное приложение СберБизнес (0+, необходим доступ в интернет) — система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющая клиентам Банка получать через интернет широкий спектр банковских услуг.

Подробнее о сервисе подачи онлайн-заявки на кредит для малого бизнеса, условиях кредитования, требованиях к заемщикам, интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес, условиях его подключения, стоимости и тарифах, имеющихся ограничениях и иных условиях — на sberbank.ru или по телефону: 0321 (с мобильных телефонов), 8-800-555-5-777(с городских телефонов).

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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