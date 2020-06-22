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Онлайн-презентация нового Renault Kaptur пройдет в Петрозаводске

Новости. Экономика
16:30, 22 Июня 2020
фото: © ООО "КМ-Авто"
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Официальный дилерский центр Renault в Петрозаводске приглашает всех желающих посетить уникальное мероприятие.

Онлайн-презентация нового Renault Kaptur пройдет 23 июня 2020 г в 19.00 на сайте renault-km.ru.

Renault Kaptur – получился действительно "Новым".

Учитывая все пожелания владельцев первого поколения Renault Kaptur, были сделаны следующие изменения:

Экстерьер

• Двухцветный кузов – с новым цветом Blue Iron, 24 цветовых сочетания;
• Новая хромированная решетка радиатора;
• Новые 17 дюймовые черные легкосплавные диски с алмазной шлифовкой.

Интерьер

• Использование "мягкого" пластика для передней приборной панели с декоративными элементамиж;
• Новые эргономичные решенияж;
• Центральная консоль с подлокотником и значительно улучшенной эргономикойж;
• Новое рулевое колесо с электроусилителем и возможностью регулировки по высоте и вылету;
• Персонализированный интерьер Blue Pack.

Ключевое оборудование

• Новый двигатель TCe 150 в сочетание с бесступенчатой автоматической трансмиссией нового поколения CVT X-Tronic и трансмиссией 4×2 или 4×4;
• Новый пакет зимних опций подогрев лобового стекла, руля, передних и задних сидений, автоматический подогрев форсунок и жидкости стеклоомывателя;
• Новая мультимедийная система EasyLink с 8 дюймовым сенсорным экраном;
• Премиальная аудиосистема Bose;
• Атмосферная подсветка салона – 8 цветов.

Все это будет продемонстрировано на онлайн-презентации Нового Renault Kaptur 23 июня 2020 в 19.00. Предварительная регистрация по ссылке: bit.ly/2Yo73b7

Для просмотра необходимо перейти по ссылке bit.ly/37PIMxS 

Новый Renault Kaptur уже представлен в официальном дилерском центре Renault в  Петрозаводске. Вы можете лично ознакомиться со всеми изменениями и пройти тест-драйв по адресу: Чапаева, 55.

Подробности и предварительная запись по телефону: 8(8142) 222-000

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