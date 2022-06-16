Онлайн-шоппинг обернулся для жителя Карелии потерей 666 тысяч рублей

Мошенники обманули жителя Сегежи на 666 тысяч рублей при покупке запчасти для экскаватора, сообщили в МВД Карелии.

По словам местного жителя, ещё в январе в интернете он нашел объявление о продаже двигателя для экскаватора-погрузчика. Мужчина решил позвонить в компанию и купить запчасть. Продавец уточнил у потерпевшего адрес электронной почты, куда отправил копию договора купли-продажи и реквизиты для внесения предоплаты в размере 666 тысяч рублей.

Доставить запчасть должны были в течение 25 дней. Но уже на следующие сутки с покупателем связался менеджер фирмы и сообщил, что у выбранного им двигателя был обнаружен дефект.

Специалист предложил заменить товар на другой, стоимостью почти в 2 раза дороже и внести еще один платеж, покрывающий разницу. Житель Сегежи потребовал вернуть деньги. Однако менеджер отказал и больше не выходил на связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

МВД Карелии призывает жителей республики быть бдительными при совершении дистанционных покупок.