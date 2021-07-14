ООО «Агитация Север»: расценки на печать агитационных материалов

ООО «Агитация Север» публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Агитация Север», ИНН 1001310631



Адрес местонахождения: 185011, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Лыжная, дом 1, 3 этаж публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг)

по изготовлению предвыборных печатных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах, которые состоятся 19 сентября 2021 года

— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

— Выборы депутатов Петрозаводского городского Cовета двадцать девятого созыва

Печать баннера 6*3м без люверсов 4500р. С люверсами 4860р.

Печать на самоклеящейся пленке от 450р./кв.м.

Печать на постерной бумаге 400р. /кв.м.

Печать на фотобумаге 700р./кв.м.

Монтаж баннера 150р./кв.м

Футболки 800р./шт

Визитки картон 300гр. Цена за 1 тираж продукции

500шт/4+0 1350-00 рублей

500шт/4+4 1800 рублей

1000шт /4+0 1900-00 рублей

1000шт/4+4 2100-00рублей

Листовки бумага плотность 130гр.

Цена за 1 тираж продукции.







Футболки 800р./шт



Расценки действительны с даты опубликования. НДС нет.

Телефоны: 59-20-35, 89114005920, 89114003185

Сайт: agitacia.com