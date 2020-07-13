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ООО "Кит.СЛК": расценки на печать агитационных материалов

Новости. Экономика
15:34, 14 Июля 2020
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ООО "Кит.СЛК" публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью "Кит.СЛК", ИНН 1003103253, Юр. адрес: 186220, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, пр. Калинина, дом 7, квартира 27 публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на должность глав муниципальных образований и зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия в период избирательной кампании по выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

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