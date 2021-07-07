ООО «Редакция ПТЗ»: расценки на публикацию агитационных материалов

ООО «Редакция ПТЗ» публикует расценки на публикацию агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция ПТЗ» публикует расценки на услуги по подготовке и размещению агитационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — на сайте Столица на Онего https://stolicaonego.ru/ на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания VIII созыва, Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва, Петрозаводского городского Совета XXIX созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Сайт «Столица на Онего» stolicaonego.ru

Расценки действительны с даты опубликования. НДС нет.