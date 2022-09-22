Опасная конструкция: жители Петрозаводска боятся упасть в реку через дырку на мосту

Петрозаводчане пожаловались в соцсети на опасную конструкцию на Пименовском мосту.
В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала фото разобранного механизма на Пименовском мосту, предназначенного для подъема заслонок в реке Лососинке.
«Это вообще нормально? Прямо по центру тротуара лежит вот это! В темное время суток можно ноги переломать или вообще угодить в дырку в реку. Дети любопытные вечно туда лезут... Разве так эта конструкция должна выглядеть?» - возмутилась горожанка.
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