Опасная конструкция: жители Петрозаводска боятся упасть в реку через дырку на мосту

Петрозаводчане пожаловались в соцсети на опасную конструкцию на Пименовском мосту.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала фото разобранного механизма на Пименовском мосту, предназначенного для подъема заслонок в реке Лососинке.

«Это вообще нормально? Прямо по центру тротуара лежит вот это! В темное время суток можно ноги переломать или вообще угодить в дырку в реку. Дети любопытные вечно туда лезут... Разве так эта конструкция должна выглядеть?» - возмутилась горожанка.