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Опасное бессимптомное заболевание выявлено у 26 жителей Карелии с начала года

Новости. Общество
12:41, 11 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Минздрава Карелии рассказал о коварном заболевании сердца, которое все чаще встречается в республике.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал на своей странице в соцсети о нетипичном случае, с которым столкнулись в БСМП. У 21-летней девушки, которая обратилась в больницу с жалобами на боль в горле и высокую температуру, врачи выявили флегмону стопы, а затем воспаление клапана сердца. Больное горло, гнойник на ноге и сердце…

«Первоначально пациентка было осмотрена отоларинголом, поставлен диагноз ОРВИ. Затем был приглашен хирург. Специалистов насторожил гнойник на ноге у совершенно здоровой молодой девушки, без диабета и других сопутствующих заболеваний, хотя сама пациентка на флегмону стопы даже не жаловалась, не обращала внимания. Девушка была госпитализирована в хирургическое отделение. Ее прооперировали, гнойник вскрыли, но лихорадка продолжалась, и пациентку стали обследовать дальше. Подозрения специалистов подтвердились: ультразвуковое исследование сердца показало воспаление клапана – инфекционный эндокардит. Девушку перевели в кардиологическое отделение. Инфекционный эндокардит излечили полностью медикаментозно, без операции, предотвратив разрушение клапана сердца. Это стало возможным благодаря профессионализму и опыту врачей и раннему выявлению болезни», - отметил министр.

Михаил Охлопков пояснил, что инфекция растет на внутренней оболочке сердца, а также сердечных клапанах, но может распространиться куда угодно, в любой орган, даже в голову, высока вероятность развития сепсиса. В результате человек может умереть от сердечной недостаточности, от гнойных осложнений. Коварство этого заболевания заключается в его бессимптомности: само сердце не болит, отметил глава регионального Минздрава.

«Это опасное заболевание с каждым годом встречается всё чаще. Так, в 2020 году в БСМП поступило 11 пациентов с инфекционным эндокардитом, в основном это были люди, страдающие наркотической зависимостью – группа риска для данного заболевания. В 2021 году пациентов с этой болезнью было уже 25, причем далеко не все входили в уязвимую группу. С начала текущего года по ноябрь такой диагноз подтвердился уже у 26 человек», - пишет Охлопков.

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