Опасное для здоровья растение обнаружили в популярном месте отдыха жителей Петрозаводска

Ядовитый борщевик вырос на набережной Онежского озера в Петрозаводске.
Фотография растения появилась сегодня на странице «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.
«Будьте внимательны, на набережной вырос борщевик. Администрация Петрозаводского городского округа, скосите, пожалуйста. Это опасно, особенно, для детей», — говорится в подписи под фото.
Сок борщевика вызывает тяжелые ожоги и слепоту.
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