Опасное для здоровья растение обнаружили в популярном месте отдыха жителей Петрозаводска

Ядовитый борщевик вырос на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Фотография растения появилась сегодня на странице «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Будьте внимательны, на набережной вырос борщевик. Администрация Петрозаводского городского округа, скосите, пожалуйста. Это опасно, особенно, для детей», — говорится в подписи под фото.

Сок борщевика вызывает тяжелые ожоги и слепоту.