Опасное мясо нашли в одном из ларьков в Карелии

Более 60 кг мясной продукции сняли с реализации, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора Карелии.

В ходе проверки торгового павильона в Лахденпохском районе в продаже была обнаружена мясная продукция без ветеринарных сопроводительных документов: крылышки и окорочка куриные в вакуумной упаковке, колбаса, сосиски, сервелат, котлеты домашние, фрикадельки, грудинка соленая, щековина свиная, куриный фарш, тушки цыплят, пельмени, кость свиная замороженная. Общий вес продуктов составил 47,5 кг.



Кроме того, в магазине продавались куриные окорочка общим весом 16 кг без маркировки и рулька свиная весом 1,7 кг с частично сохранившейся маркировкой без информации о производителе, дате выработки, сроках реализации и температурном режиме хранения.





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