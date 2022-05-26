Опасную кукурузу завезли в Карелию

Россельхознадзор выявил партию кукурузы, которая могла быть заражена вредителями.

Россельхознадзор Карелии обнаружил факт нарушения требований технического регламента Таможенного союза, сообщили в пресс-службе федеральной службы.

Оказалось, что предприятие из Курской области завезло на территорию Карелии кормовую кукурузу. Между тем испытания на зараженность вредителями были проведены с нарушениями: взятые пробы подверглись анализу спустя 48 часов после их отбора. Результаты таких испытаний нельзя считать достоверными.

В результате производитель получил предостережение о недопустимости нарушения требований безопасности. Опасная кукуруза не была реализована в республике.