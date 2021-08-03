Опасную скорость на трассе в Карелии развил водитель автомобиля с прицепом

Сотрудники ГИБДД Карелии остановили жителя Ленинградской области, значительно превысившего скорость на трассе в Кондопожском районе, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД зафиксировали нарушение правил дорожного движения водителем из Ленинградской области — он более чем на 40 км/час превысил скорость на трассе в Кондопожском районе, управляя автомобилем SsangYong в составе с прицепом.

Госавтоинспекция напоминает, что движение автомобилей при буксировке прицепа вне населенных пунктов разрешено не более 70 км/ч, на автомагистралях — не более 90 км/час.

За данное нарушение водителю грозит штраф до полутора тысяч рублей.

Ранее автоинспекторы в Карелии остановили мчавшегося со скоростью 168 км/час жителя Ярославля.