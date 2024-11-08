Брошенный прицеп сделал «харакири» китайцу в Петрозаводске

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Серьезная авария произошла на улице Калинина, 1Б. Китайский внедорожник врезался в брошенный кем-то на дороге прицеп. Фото появилось в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

«Харакири китайцу сделал», — написал пользователь соцсети в комментариях.

Судя по фото, автомобиль получил серьезные повреждения. Горожане написали в комментариях, что прицеп в этом месте стоял уже давно. Его не видно в темное время суток.

«Так и знал, что кто-нибудь в этот прицеп приедет. (Ночью его почти не видно», - написал горожанин.

Ранее появились подробности смертельного ДТП под Петрозаводском.