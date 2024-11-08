Потерял управление: появились подробности аварии под Петрозаводском, в которой погиб человек

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло вчера, 9 ноября, в 21:30 на подъезде к аэропорту Петрозаводск, в деревне Бесовец. Об этом сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115 двигался со стороны поселка Чална в направлении Петрозаврдска. Он не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим наездом на опору уличного освещения.



В результате ДТП один из пассажиров отечественного авто погиб на месте происшествия. Водитель и ещё два пассажира доставлены в медицинское учреждение.



Сотрудники Госавтоинспекции Карелии устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее писали о смертельном ДТП, которое произошло в поселке Бесовец вечером 9 ноября.