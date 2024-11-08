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Потерял управление: появились подробности аварии под Петрозаводском, в которой погиб человек

Новости. Дорожная хроника
10:41, 10 Ноября 2024
фото: ГИБДД Карелия/ВК

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Сотрудники Госавтоинспекции Карелии устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло вчера, 9 ноября,  в 21:30 на подъезде к аэропорту Петрозаводск, в деревне Бесовец. Об этом сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115 двигался со стороны поселка Чална в направлении Петрозаврдска. Он не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим наездом на опору уличного освещения.

В результате ДТП один из пассажиров отечественного авто погиб на месте происшествия. Водитель и ещё два пассажира доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее писали о смертельном ДТП, которое  произошло в поселке Бесовец вечером 9 ноября.

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