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Водитель устроил дрифт на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:45, 14 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Любитель дрифта решил покрасоваться на оживленном перекрестке карельской столицы, создавая угрозу другим участникам движения.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» 13 апреля зафиксировала странные маневры владельца легковушки в микрорайоне Ключевая.

Видно, как легковой автомобиль выезжает на перекресток улиц Антонова и Корабелов, пропускает другие машины и неожиданно начинает совершать серию разворотов прямо посреди перекрестка, используя технику управляемого заноса. Покрутившись так и подняв клубы пыли, автомобиль уезжает с перекрестка. К счастью, в этот момент на пересечении дорог не оказалось других машин.

Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

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Комментарии

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