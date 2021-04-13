Водитель устроил дрифт на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Любитель дрифта решил покрасоваться на оживленном перекрестке карельской столицы, создавая угрозу другим участникам движения.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» 13 апреля зафиксировала странные маневры владельца легковушки в микрорайоне Ключевая.

Видно, как легковой автомобиль выезжает на перекресток улиц Антонова и Корабелов, пропускает другие машины и неожиданно начинает совершать серию разворотов прямо посреди перекрестка, используя технику управляемого заноса. Покрутившись так и подняв клубы пыли, автомобиль уезжает с перекрестка. К счастью, в этот момент на пересечении дорог не оказалось других машин.

Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».