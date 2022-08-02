Оперативная служба предупредила о резком усилении ветра в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила о резком усилении ветра во второй половине дня на территории города.

Служба ссылается на прогноз Карельского гидрометцентра, согласно которому ожидается юго-западный, западный ветр порывами до 15–17 м/с.

Ветер усилится во второй половине дня и сохранится в первой половине ночи.