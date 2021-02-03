Оперативники в Карелии взяли распространителя наркотиков с поличным (ВИДЕО)

Петрозаводские оперативники задержали подозреваемого в сбыте запрещённых сильнодействующих веществ, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Петрозаводску в ходе оперативных мероприятий узнали, что 26-летний уроженец Костомукши сбывает в карельской столице запрещённые вещества.

В январе молодой человек был задержан с поличным в момент, когда совершил "закладку". У него изъяли более 160 граммов наркотика синтетического и растительного происхождения.

Установлено, что незаконным бизнесом подозреваемый занимался с осени прошлого года. Он "представлял" одну из торговых интернет-площадок, осуществляющую свою незаконную деятельность в крупных городах страны, в том числе в Петрозаводске. Молодой человек хранил партии запрещенного вещества у себя дома, а когда поступал заказ – доставлял товар в тайники. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъято более 500 граммов синтетического наркотика, приготовленного к сбыту.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ему инкриминируется порядка 20 эпизодов преступной деятельности. Фигурант помещён под стражу. В рамках возбуждённых уголовных дел проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, а также возможные соучастники.