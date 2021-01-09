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Операции с наличными в России взяли под жесткий контроль

Новости. Общество
19:40, 10 Января 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными.

Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу, сообщает ТАСС.

Как отметил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов, с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

"Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса", - сообщил ТАСС Кириллов.

Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. "Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции", - добавил юрист.

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, операции наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада, что, по мнению Кириллова, открывает возможность для различного рода злоупотреблений. Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей.

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Комментарии

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кир
2021-01-10 19:41:52
Пофиг. Давно живу без наличных. На дворе цифровой век. :)
Гость
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