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Операция «Пангея» по поиску запрещенных препаратов прошла в Карелии

Новости. Криминал
16:04, 23 Июля 2022
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

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В полиции сообщили, как в Карелии прошла операция по пресечению незаконного оборота лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок.

С 23 по 30 июня в Карелии прошел комплекс оперативно-профилактических мероприятий под названием «Пангея», сообщают в полиции. В этом году мероприятия были направлены на пресечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом в Интернете лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, в том числе содержащих запрещенные для использования компоненты. Еще одной целью операции являлось пресечение обращения фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных, а также незаконно ввезенных на территорию России лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий и биологически активных добавок.

В течение недели полицейские совместно с представителями Росздравнадзора, Роспотребнадзора и других ведомств провели 17 проверок. 

Изъято 2 образца медицинских изделий торговой марки иностранного государства, предназначенных для заготовки крови и ее компонентов, в рамках проверки по факту возможного нарушения патентного законодательства России в отношении российской организации, являющейся обладателем исключительного права на указанное изобретение. По предварительной информации, изъятая медицинская продукция незаконно изготовлена и реализована без согласия автора изобретения с нарушением сущности изобретения. В настоящее время по изъятым образцам назначена патентно-техническая судебная экспертиза.

В ходе досмотров физических лиц, проведенных Карельской таможней, выявлены 2 факта недекларирования товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, а именно: лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические и психотропные вещества. В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»). 

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